Руководитель Чувашии Олег Николаев одобрил план развития Чебоксар на ближайшие 5 лет

21 Июль 2020 2020-07-20T22:49:42+03:00

Все связанные с этим мероприятия будут происходить в рамках комплексной программы развития республики на 2020 - 2025 годы

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На расширенном заседании в администрации Чебоксар принял участие врио главы Чувашии Олег Николаев. Он назвал город ключевым звеном в разных сферах жизнедеятельности для всего региона.

- Четкое и системное планирование деятельности городских властей, органов государственной власти Чувашии и бизнес-сообщества даст мощнейший импульс для развития всего региона, - сказал Николаев.

Далее слово взял глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Он подробнее остановился на самых важных пунктах плана развития города на ближайшие 5 лет, которое будет происходить в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020 - 2025 годы.

Так, по его словам, одним из самых актуальных вопросов для столицы Чувашии является строительство третьего транспортного полукольца. Если оно не появится, то движение в городе может просто замереть. В планах приступить к работам по его созданию в 2024 году и закончить их за пятилетку. Правда, для этого проекта понадобится поддержка, и не только на уровне региона, но и федеральная. Так как ориентировочная его стоимость около 20 миллиардов рублей.

- Всего до 2025 года планируем реализовать 23 проекта в сфере дорожного хозяйства на общую сумму более 18 миллиардов рублей. Задача - к 2024 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%, - сказал Ладыков.

Говоря же о благоустройстве дворовых территорий Чебоксар, сити-менеджер отметил, что в городе в ремонте нуждаются более 500 объектов. Их, к слову, уже включили в комплексную программу на 2020 - 2025 годы. На эти работы потребуется 1,5 миллиарда рублей.

- За пять лет планируется реализовать 18 проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования на 9,5 миллиарда рублей. Первостепенная задача - строительство школ в микрорайонах «Садовый», «Университет», «Лента», - заявил глава администрации Чебоксар, перейдя к обсуждению темы образования.

Что же касается сферы культуры, то здесь, по словам Ладыкова, в комплексную программу 2020 - 2025 вошло 5 объектов на 1,5 миллиарда рублей. В основном речь идет о строительстве центров досуга в развивающихся микрорайонах. Также сити-менеджер попросил поддержать инициативу строительства в городе планетария. Проектно-сметная документация уже есть, как и положительное заключение экспертизы.

- В комплексной программе будет усилена роль города, в том числе и как культурного центра Поволжья, - сказал Алексей Ладыков.

А в целях развития физкультуры и спорта в Чебоксарах планируется реализация проектов на 2 миллиарда рублей. Самый крупный и значимый из них - это реконструкция стадиона «Волга» в Юго-Западном районе города.

Всего в рамках комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020 - 2025 годы в Чебоксарах планируется реализовать 87 инфраструктурных проектов и 98 коммерческих проектов. Их общая стоимость равна 94 миллиардам рублей.

- Искренне нам всем желаю, чтобы через три года, оборачиваясь на эти задачи, мы все сказали, искренне удивляясь, насколько мелко смотрели на ситуацию. Чтобы эти задачи мы перевыполнили заранее, а дальше выросли более масштабные задачи, - одобрил планы города врио главы Чувашии Олег Николаев.