В Татарстане зафиксированы сразу две новые смерти от коронавируса

В обоих случаях причина смерти была подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил сразу о двух новых жертвах инфекции.

Так, в больнице Нурлатского района скончался 71-летний местный житель. Пенсионера госпитализировали с внебольничной двусторонней пневмонией. COVID-19 у него был подтвержден в итоге лабораторно.

Пациент был в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ. Но ни это, ни проводимое лечение не помогло – пенсионер скончался 23 июня.

Второй летальный исход от коронавируса был зафиксирован в Горбольнице №5 Набережных Челнов. Возраст пациента не сообщается. Мужчина был госпитализирован с COVID-19 и осложненной тяжелой степенью двусторонней полисегмантарной пневмонии. Состояние пациента осложнялось также и наличием хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, он скончался 8 июля.

- В обоих случаях причина смерти была подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в региональном оперштабе.