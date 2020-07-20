В Татарстане в котловане с водой утонул 10-летний мальчик

20 Июль 2020 2020-07-20T19:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Егоркино Нурлатского района владелец одного из приусадебных участков вырыл у себя котлован глубиной 2 метра и заполнил его водой.

20 июля во второй половине дня мужчина обнаружил там двух мальчиков. На вопрос «Что вы здесь делаете?», они ответили, что пришли сюда порыбачить. Но вышло не убедительно и тогда дети сообщили, что их третий товарищ упал в этот котлован с водой и утонул. Мальчики настолько растерялись, что даже не смогли позвать на помощь взрослых. Владелец участка зашел в воду и сам нашел утонувшего ребенка. Мужчина вытащил его на сушу и сообщил о произошедшем в экстренные службы.

- Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU