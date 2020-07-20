2020-07-20T17:48:01+03:00
Общество

Роспотребнадзор Татарстана объяснил большие очереди в казанских ТЦ

Торговым центрам из-за пандемии коронавируса разрешили вновь открыться. На прошедших выходных, например, в столице республики наблюдалось столпотворение
Олег ЛУГОВОЙ
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В любом случае не стоит, находясь в очереди, нарушать социальную дистанцию в 1,5 метра.В любом случае не стоит, находясь в очереди, нарушать социальную дистанцию в 1,5 метра.Фото: Варвара ДЫМ
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То, что люди стоят в больших очередях в магазинах торговых центров – это неправильно, но это значит, что там соблюдаются требования 1 человек на 4 квадратных метра и социальная дистанция, объяснила столпотворения в казанских ТЦ зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

На очередной пресс-конференции она пояснила журналистам, что речь идет не о магазинах с товарами первой необходимости, поэтому если есть очередь перед входом в тот же небольшой, но милый сердцу бутик, то лучше пока сходить в другие отделы или выбрать для его посещения другое время. В любом случае не стоит, находясь в очереди, нарушать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, на втором этапе снятия коронавирусных ограничений в Татарстане местные власти с 15 июля разрешили возобновить работу торговым центрам независимо от их площади.

Несмотря на то, что в тех же казанских ТЦ открылись еще не все торговые павильоны, на прошедших выходных там наблюдался ажиотаж и длинные очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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