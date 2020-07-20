Зубная паста с героином Татарстане в следственный изолятор пытались передать

20 Июль 2020 2020-07-20T18:49:15+03:00

Вот такие тюбики зубной пасты изъяли сотрудники УФСИН Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

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Оперативники УФСИН Татарстана во время проверки обратили на одну из посылок для одного из осужденных, находящегося в следственном изоляторе №5 Чистополя.

В пакет некто "заботливый" положил два тюбика зубной пасты. Проверяющим они показались подозрительными и их изъяли. А когда пасут вскрыли, то внутри нашли свертки с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это героин общим весом 1,79 грамма.

- По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", - сообщили в УФСИН Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU