Зубная паста с героином Татарстане в следственный изолятор пытались передать
Оперативники УФСИН Татарстана во время проверки обратили на одну из посылок для одного из осужденных, находящегося в следственном изоляторе №5 Чистополя.
В пакет некто "заботливый" положил два тюбика зубной пасты. Проверяющим они показались подозрительными и их изъяли. А когда пасут вскрыли, то внутри нашли свертки с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это героин общим весом 1,79 грамма.
- По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков", - сообщили в УФСИН Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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