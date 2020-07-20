2020-07-20T14:49:01+03:00
Общество

В Чебоксарах из-за пандемии коронавируса объем строительства жилья снизился почти в 2 раза

В 2020 году в эксплуатацию введут лишь 290 тысяч квадратных метров
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: с сайта gcheb.cap.ruФото: с сайта gcheb.cap.ru
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Во время еженедельной планерки в администрации Чебоксар замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства Иван Кучерявый сообщил, что из-за пандемии коронавируса объем строительства жилья в городе снизился почти в 2 раза.

Так, вместо запланированных 420 тысяч квадратных метров в 2020 году сдать могут только 290 тысяч.

При этом не все застройщики хотят участвовать в привлечении федеральных средств по подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище». Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков даже назвал негативные примеры - ЖК «Ясная поляна», «Серебряные ключи» и «Кувшинка».

- В очередной раз прорыва в этом направлении нет. Несмотря на упрощение процедуры подачи заявок, строительные компании продолжают игнорировать возможность привлечения федерального финансирования на строительство дорожных и инфраструктурных объектов, - отметил Ладыков.

Тем временем в городе по данной подпрограмме уже до конца августа 2020 года построят две дороги - в микрорайонах «Новый город» и «Университет». А в планах на 2021 год сделать автодорогу при въезде в жилой район «Новый город» со стороны Новочебоксарска.

Также к этому моменту на участие в стимулирующей подпрограмме заявки на 2021 год получены от еще двух застройщиков. Они хотят проложить две новые дороги в микрорайоне «Олимп», водопровод и канализацию в микрорайоне «Новый город».

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