В 2020 году в Чебоксарах по выбору горожан благоустроят 122 дворовых и общественных территории

20 Июль 2020 2020-07-20T14:07:34+03:00

Глава администрации города Алексей Ладыков поручил, как можно быстрее провести все конкурсные процедуры и определить подрядчиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

На это столице Чувашии было выделено более 81 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ жителям Чебоксар также было предложено выбрать дворы и общественные территории в городе, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. В итоге люди проголосовали за проведение работ на 122 объектах.

Так, на еженедельной планерке в администрации Чебоксар и. о. начальника городского управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Дмитрий Денисов отметил, что при поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева на благоустройство выбранных горожанами территорий было выделено более 81 миллиона рублей.

- Тема очень важная, требует серьезного отношения. Понятно, что все вопросы не закроем, но те участки, по которым фиксировали наибольшее количество обращений, будем ремонтировать. Жители проявили активность, приняли участие в рейтинговом голосовании. Работы много, и нужно качественно и своевременно благоустроить пространства, выбранные населением, - сказал на это глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Он также поручил, как можно быстрее провести все конкурсные процедуры и определить подрядчиков.

Так, в Калининском районе города запланирован ремонт 61 дворовой территории на сумму 17,1 миллиона рублей; в Ленинском районе - 29 зон, на благоустройство которых потратят 14,7 миллиона рублей; в Московском районе местные жители выбрали 32 объекта - работы там потребуют 33,4 миллиона рублей.

Помимо этого, еще 16 миллионов рублей в Чебоксарах хотят потратят на благоустройство общественных территорий. Речь идет об установке перголы в сквере им. К. Иванова, закупке и расстановку топиарных фигур, облагораживании пространства рядом с домом № 7/13 по пр. 9-й Пятилетки, а также территории на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Ленинского Комсомола.