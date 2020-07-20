В Чебоксарах в массовом ДТП пострадали два человека

20 Июль 2020 2020-07-20T14:38:57+03:00

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Авария с участием трех автомобилей и одного автобуса произошла сегодня, 20 июля, в 9.30 на проспекте Мира в столице Чувашии. По предварительным данным, водитель общественного транспорта - автобуса маршрута №42, превысил скорость, нарушил дистанцию и врезался во впереди идущую грузовую "Газель". Автомобиль после столкновения отбросило на иномарку Toyota Land Cruiser, который, в свою очередь, врезался в другую иномарку.

Пострадала пассажирка автобусаФото: МВД по Чувашской Республике

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили одна из пассажирок автобуса и водитель "Газели", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU