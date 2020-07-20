Запретят устанавливать ограды: в Казани новое кладбище откроют 10 августа 2020 года

20 Июль 2020 2020-07-20T11:56:47+03:00

В будущем там появится и обещанный крематорий, но денег на его строительство пока нет

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Обещали открыть еще в 2017 году, но в итоге прошло еще три года. В мэрии Казани на очередном совещании было объявлено, что в городе наконец-то откроется новое кладбище у трассы М-7. Произойдет это 10 августа 2020 года. По сути это будет настоящий погребальный комплекс, которому уже и название выбрали – «Курган».

- Открытие нового погребального комплекса - большое, важное дело. Мы получали большое количество обращений горожан. Это, к сожалению, важная часть жизни для всех. Каждый сталкивается с этим, провожая родных и близких, старшее поколение. В новом погребальном комплексе создали достойные условия, - сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Новое кладбище рассчитано на 147 500 захоронений и этого, по словам начальника городского управления по организации ритуальных услуг Марата Ишкина, должно хватить на 30 лет. И это при том условии, что там будет запрещено устанавливать ограды.

На данный момент на территории комплекса подготовлены участки под возведение часовни и мечети. Есть также парковка на 10 000 автомобилей. А вот обещанного крематория с погребальным домом там так и не построили.

Техническое задание было готово и утверждено только в мае 2020 года, видимо поэтому все еще идет поиск источников финансирования строительства здания. Которое между прочим должно вместить в себя не только крематорий, но и два зала для прощания с умершими, а также помещения, где будут подготавливать и хранить тела.

Напомним, на создание нового кладбища в Казани из бюджета Татарстана только в 2018 году было выделено около 263 миллионов рублей. Сроки сдачи объекта постоянно переносили. К этому моменту не все еще работы закончены. В этом и в следующем году на этот погребальный комплекс из республиканской казны должны потратить еще порядка 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU