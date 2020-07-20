В лесах Марий Эл найдена заблудившаяся 14-летняя школьница из Татарстана

20 Июль 2020 2020-07-20T12:15:42+03:00

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Уже под вечер в пятницу, 17 июля, по телефону "112" пришло сообщение о пропаже 14-летней девочки. Жительница татарстанской деревни Улисьял собирала ягоды, и заблудилась. Вместе с родственниками она находилась в лесу в Советском районе Марий Эл, в него они зашли со стороны поселка Юбилейный и двигались в сторону поселка Солнечный.

На поиски ребенка незамедлительно выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда. Вместе с родственниками, полицейскими, сотрудниками администрации Медведевского и Советского районов, а также волонтерами "ЛизаАлерт" начали прочесывать лес. Всего на поиски подростка отправились 87 человек, 13 единицы техники и 2 кинолога со служебными собаками.

Поиски завершились успешно - девочка сумела самостоятельно выбраться из леса недалеко от поселка Пемба и в 21.44 сама позвонила родственникам, сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU