Рустам Минниханов подал документы в Центризбирком Татарстана

20 Июль 2020 2020-07-20T10:44:00+03:00

Действующий президент республики будет кандидатом на пост президента региона

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Сегодня утром, 19 июля, действующий президент республики Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Татарстан документы. Они необходимы для регистрации его кандидатом на должность президента Республики Татарстан.

С 25 марта 2010 года Рустам Минниханов возглавляет Татарстан в должности президента.

ИСТОЧНИК KP.RU