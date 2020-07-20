2020-07-20T10:44:00+03:00
Политика

Рустам Минниханов подал документы в Центризбирком Татарстана

Действующий президент республики будет кандидатом на пост президента региона
Лика ИСАЕВА
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Передача документов в Центризбиркоме ТатарстанаПередача документов в Центризбиркоме ТатарстанаФото: Правительство РТ
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Сегодня утром, 19 июля, действующий президент республики Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Татарстан документы. Они необходимы для регистрации его кандидатом на должность президента Республики Татарстан.

С 25 марта 2010 года Рустам Минниханов возглавляет Татарстан в должности президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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