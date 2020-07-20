2020-07-20T09:38:57+03:00
Происшествия

В Чувашии самосвал снес светофор поднявшимся кузовом

В этом происшествии никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Принтскин видеоПринтскин видеоФото: принтскрин видео.
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Видеорегистратор автомобиля, следовавшего за самосвалом, в Чувашии запечатлел для сотрудников Госавтоинспекции и дорожных служб республики сам процесс повреждения светофора и указал на его виновника.

Надземный светофор на высоком кронштейне над дорогой в Новочебоксарске был поврежден в субботу, 18 июля. Судя по записи, самосвал с поднятым кузовом сначала стоял на светофоре. а затем начал движение направо. Автомобиль следовал по внутренней полосе, и почти проехал его, как зацепил краем кузова трехцветный указатель. От удара светофор оторвался от крепления и упал, за ним накренилась над дорогой и штанга, на которой он висел.

Как самосвал снес светофор в Новочебоксарске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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