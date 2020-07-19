В Марий Эл в аварии мотоцикла и иномарки погиб байкер

19 Июль 2020 2020-07-19T16:17:12+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 19 июля, утром на "Казанском тракте" - Казань-Йошкар-Ола в Волжском районе республики.

По предварительным данным, мотоцикл пошел на обгон впереди идущей легковушки по встречке. Водитель иномарки "Форд" пытался уйти от столкновения с байком и выехал на обочину. Но и водитель мотоцикла пытался разминуться с автомобилем, и взял влево, в итоге авто- и мото-транспорт встретились.

Мотоцикл врезался в иномаркуФото: соцсети

В результате аварии байкер получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Его мотоцикл разлетелся по частям.

ИСТОЧНИК KP.RU