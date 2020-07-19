В Татарстане в реку скатилась легковушка, водитель погиб

19 Июль 2020 2020-07-19T14:15:04+03:00

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Трагический несчастный случай произошел 18 июля в 22.38 на реке Ик неподалеку от села Старый Иркеняш в Мензелинском районе республики.

Там во время рыбалки 54-летний мужчина сел отдохнуть в свою легковушку "Лада Гранта", припаркованную на высоком берегу. Автомобиль скатился в реку, выбраться из него мужчина не смог и утонул.

Автомобиль обнаружили и утром 19 июля в 5 метрах от берега на глубине 3,5 метра спасатели-водолазы ЗПСО №6 извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции. Автомобиль подняли со дна реки при помощи крана.

ИСТОЧНИК KP.RU