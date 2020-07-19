Тинчуринский театр организовывает летнюю сцену во дворе здания
В августе Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина начинает новый проект - Открытую сцену. С 5 августа стартует показ спектаклей на специальной сцене, которая установлена во внутреннем дворе театра.
Начало всех спектаклей - в 19.00.
- Это будет происходить впервые в истории татарского театра, и мы надеемся, что данный формат будет с удовольствием воспринят нашими зрителями, - сообщили в пресс-службе театра. - Для безопасности будут предприняты все все меры предосторожности, зрители будут обеспечены масками и перчатками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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