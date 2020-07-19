2020-07-19T11:52:52+03:00
Звезды

Татарский государственный театр кукол готовит премьеры 87-го сезона

Репетиции в самом разгаре
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Всех любителей кукольных постановок ждет большой праздник в день открытия. Фото ТГКТ "Экият"Всех любителей кукольных постановок ждет большой праздник в день открытия. Фото ТГКТ "Экият"Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Труппа Татарского государственного театра кукол «Экият» уже вышла с отпуска и приступила к репетициям. В новом 87-театральном сезоне маленьких зрителей встретят премьеры - "Маугли" Киплинга и "Әлдермештән Әлмәндәр" (Старик из деревни Альдермеш) Т.Миннуллина.

"Старик из деревни Альдермыш" – легендарный спектакль Камаловского театра, который появился в театре в 1976 году и снят с репертуара только с уходом со сцены Шауката Биктемирова. Ставить кукольный спектакль – смелость со стороны кукольного театра, которая станет событием в театральной жизни. Премьеры этих двух спектаклей планируются в сентябре 2020 года.

На очереди постановки - "Топотун" в постановке Ильгиза Зайниева, "Приключения пингвиненка Пинка»" (бэби спектакль) в постановке молодых актеров Айвара Гимаева и Евгении Кладовой и "Волк и семеро козлят" в постановке заслуженного артиста Татарстана Дилюса Хузяхметова.

– Мы с нетерпением ждем встречи со зрителем, - рассказали в пресс-службе театра "Экият". - И в день, когда мы вновь распахнем свои двери, конечно, будет организован большой праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане в реку скатилась легковушка, водитель погиб
Тинчуринский театр организовывает летнюю сцену во дворе здания
В Казани для мужчины, упавшего в подвал на даче, потребовалась помощь спасателей
Татарский государственный театр кукол готовит премьеры 87-го сезона
В Набережных Челнах во время пожара спасли двух человек
В Татарстане во время пожара в коттедж пострадали два человека
В Казани задержали подозреваемую в поджоге авто воспитательницы детсада
Президент Татарстана Рустам Минниханов: более 6 тысяч молодых семей смогут получить квартиры по соципотеке
В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой
Президент Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию с безопасностью на воде
В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку
В Татарстане на озере поселка «Маленькая страна» утонул мужчина
В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток
В Татарстане заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба
В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей
В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже
В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся
Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням
В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок
В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу
График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года
В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка
В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека
Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом