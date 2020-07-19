Татарский государственный театр кукол готовит премьеры 87-го сезона

19 Июль 2020 2020-07-19T11:52:52+03:00

Всех любителей кукольных постановок ждет большой праздник в день открытия. Фото ТГКТ "Экият" Фото: Из материалов пресс-службы

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Труппа Татарского государственного театра кукол «Экият» уже вышла с отпуска и приступила к репетициям. В новом 87-театральном сезоне маленьких зрителей встретят премьеры - "Маугли" Киплинга и "Әлдермештән Әлмәндәр" (Старик из деревни Альдермеш) Т.Миннуллина.

"Старик из деревни Альдермыш" – легендарный спектакль Камаловского театра, который появился в театре в 1976 году и снят с репертуара только с уходом со сцены Шауката Биктемирова. Ставить кукольный спектакль – смелость со стороны кукольного театра, которая станет событием в театральной жизни. Премьеры этих двух спектаклей планируются в сентябре 2020 года.

На очереди постановки - "Топотун" в постановке Ильгиза Зайниева, "Приключения пингвиненка Пинка»" (бэби спектакль) в постановке молодых актеров Айвара Гимаева и Евгении Кладовой и "Волк и семеро козлят" в постановке заслуженного артиста Татарстана Дилюса Хузяхметова.

– Мы с нетерпением ждем встречи со зрителем, - рассказали в пресс-службе театра "Экият". - И в день, когда мы вновь распахнем свои двери, конечно, будет организован большой праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU