В Набережных Челнах во время пожара спасли двух человек

19 Июль 2020 2020-07-19T10:36:25+03:00

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Пожар в многоэтажке на улице Акадмика Рубаненко в Набережных Челнах начался в 14.29 в субботу, 18 июля. В момент возгорания в квартире на четвертом этаже из окна было заметно открытое горение и валили клубы чёрного дыма. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 50 человек, среди них детей нет.

Заставленный легковушками двор жилого дома не позволил установить пожарную авто лестницу. Было принято решение использовать ручные лестницы.

Из окна рядом с горящей квартирой люди просили о помощи. По трехколенной и штурмовой лестницам пожарные проникли в эти квартиры и вывели людей: 53-летнюю женщину вывели при помощи спасательного устройства типа «Капюшон», с использованием страхующих устройств - спасательной веревки, по ручным лестницам спасли 19-летнюю девушку.

Горели мебель и окно, общая площадь пожара составила 17 квадратных метров.

В комнате горели вещиФото: МЧС Татарстана

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара: неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU