В Татарстане во время пожара в коттедж пострадали два человека

19 Июль 2020 2020-07-19T09:47:24+03:00

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Коттедж на улице Ягодной в поселке Высокая Гора Высокогорского района республики начался в 15.42 в субботу, 18 июля. Приехавших пожарных встретили хозяева, которые рассказали, что в доме людей нет, все вышли. Но хозяева дома пытались спасти вещи, и получили ожоги рук и ног 1-2 степени.

Общая площадь дома составила 99 квадратных метров. Он был полностью объят огнем. Под угрозой возгорания был и соседний дом, баня хозяев.

Соседний дом и баню удалось отстоять. Но загоревшийся был уничтожен огнем полностью.

В результате возгорания пострадал 64-летний хозяин дома - у него 15% ожогов тела 1-2 степени, его 60-летняя супруга, у нее ожоги 20% тела 1-2 степени. Оба госпитализированы в РКБ.

- Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU