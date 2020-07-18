2020-07-18T13:48:14+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов: более 6 тысяч молодых семей смогут получить квартиры по соципотеке

Об этом глава региона заявил на очередном республиканском совещании
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 июля, на очередном республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что социальную ипотеку в регионе смогут получить более 6 тысяч молодых семей.

Именно по поручению главы республики соответствующее постановление было подписано в Кабмине Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодежи.

- Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать улучшению и демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики, - отметил президент Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани задержали подозреваемую в поджоге авто воспитательницы детсада
Президент Татарстана Рустам Минниханов: более 6 тысяч молодых семей смогут получить квартиры по соципотеке
В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой
Президент Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию с безопасностью на воде
В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку
В Татарстане на озере поселка «Маленькая страна» утонул мужчина
В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток
В Татарстане заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба
В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей
В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже
В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся
Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням
В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок
В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу
График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года
В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка
В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека
Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом