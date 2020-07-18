Президент Татарстана Рустам Минниханов: более 6 тысяч молодых семей смогут получить квартиры по соципотеке
Сегодня, 18 июля, на очередном республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что социальную ипотеку в регионе смогут получить более 6 тысяч молодых семей.
Именно по поручению главы республики соответствующее постановление было подписано в Кабмине Татарстана.
По словам Рустама Минниханова, отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодежи.
- Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать улучшению и демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики, - отметил президент Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU