В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой
Сообщается, что мужчина вытворял это с ребенком в течение целого года
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из сел Нурлатского района полицией был задержан местный пенсионер. Поводом для этого стали подозрения в том, что мужчина у себя дома в течение года совершал в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.
Также, по его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данном факту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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