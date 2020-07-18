2020-07-18T13:27:32+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой

Сообщается, что мужчина вытворял это с ребенком в течение целого года
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из сел Нурлатского района полицией был задержан местный пенсионер. Поводом для этого стали подозрения в том, что мужчина у себя дома в течение года совершал в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Также, по его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данном факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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