В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой

18 Июль 2020 2020-07-18T13:27:32+03:00

Сообщается, что мужчина вытворял это с ребенком в течение целого года

Изменить размер текста: A A

В одном из сел Нурлатского района полицией был задержан местный пенсионер. Поводом для этого стали подозрения в том, что мужчина у себя дома в течение года совершал в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Также, по его словам, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данном факту.

ИСТОЧНИК KP.RU