Президент Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию с безопасностью на воде

18 Июль 2020 2020-07-18T13:08:31+03:00

Только за прошедшую неделю в республике на различных водоемах утонули 14 человек, в том числе и трое детей

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На очередном республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов вновь обратил внимание на ситуацию с безопасностью на воде – он поручил взять ее на особый контроль.

Дело в том, что количество утонувших этим летом в республике все растет. Только за прошедшую неделю на различных водоемах погибло 14 человек, в том числе и трое детей. Всего же с начала 2020 года в Татарстане утонули 55 человек, среди них пятеро детей, когда как прошлогодний показатель – 36 погибших (трое детей).

Как сообщил врио начальника МЧС Татарстана Ирек Кадамов, ведомством на прошедшей неделе был проведен анализ выполнения профилактических, организационных и практических мероприятий на воде. Он показал, что во всех районах республике, кроме Атнинского, были созданы мобильные группы для контроля ситуации на водоемах – 161 группа.

При этом на республиканском совещании было объявлено, что за неделю за появление пьяными в общественных местах были оштрафованы 40 человек. Именно более половины утонувших в 2020 году в момент трагедии были пьяны.

В связи с этим Рустам Минниханов обратил особое внимание на необходимость пресечение правонарушений, связанных с распитием спиртного в общественных местах. Также глава республики призвал сотрудников МЧС строго следить за соблюдением татарстанцами мер безопасности при использовании лодок, водных мотоциклов и катеров.

ИСТОЧНИК KP.RU