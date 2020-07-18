2020-07-18T13:08:31+03:00
Общество

Президент Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию с безопасностью на воде

Только за прошедшую неделю в республике на различных водоемах утонули 14 человек, в том числе и трое детей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

На очередном республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов вновь обратил внимание на ситуацию с безопасностью на воде – он поручил взять ее на особый контроль.

Дело в том, что количество утонувших этим летом в республике все растет. Только за прошедшую неделю на различных водоемах погибло 14 человек, в том числе и трое детей. Всего же с начала 2020 года в Татарстане утонули 55 человек, среди них пятеро детей, когда как прошлогодний показатель – 36 погибших (трое детей).

Как сообщил врио начальника МЧС Татарстана Ирек Кадамов, ведомством на прошедшей неделе был проведен анализ выполнения профилактических, организационных и практических мероприятий на воде. Он показал, что во всех районах республике, кроме Атнинского, были созданы мобильные группы для контроля ситуации на водоемах – 161 группа.

При этом на республиканском совещании было объявлено, что за неделю за появление пьяными в общественных местах были оштрафованы 40 человек. Именно более половины утонувших в 2020 году в момент трагедии были пьяны.

В связи с этим Рустам Минниханов обратил особое внимание на необходимость пресечение правонарушений, связанных с распитием спиртного в общественных местах. Также глава республики призвал сотрудников МЧС строго следить за соблюдением татарстанцами мер безопасности при использовании лодок, водных мотоциклов и катеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани задержали подозреваемую в поджоге авто воспитательницы детсада
Президент Татарстана Рустам Минниханов: более 6 тысяч молодых семей смогут получить квартиры по соципотеке
В Татарстане пенсионера задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой
Президент Татарстана поручил взять на особый контроль ситуацию с безопасностью на воде
В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку
В Татарстане на озере поселка «Маленькая страна» утонул мужчина
В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток
В Татарстане заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба
В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей
В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже
В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся
Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням
В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок
В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу
График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года
В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка
В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека
Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом