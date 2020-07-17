В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка

17 Июль 2020 2020-07-17T18:13:56+03:00

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Водолазы завершили поиски на плотине около деревни Маматкозино. Они нашли и извлекли из воды тело второго пропавшего подростка – 17-летнего мальчика. Его обнаружили в 25 метрах от берега на глубине 2-3 метра. Сообщили в МЧС Татарстана. Ранее днем 17 июля было найдено тело первого пропавшего – 15-летнего школьника.

Напомним, вечером 16 июля приятели сели на мотоцикл и уехали купаться на плотину. Когда они не вернулись, мать одного из мальчиков пошла их искать. Но нашла она только их вещи и мотоцикл, который стоял на берегу.

Пока тела не были найдены следственный комитет возбудил по факту пропажи мальчиков уголовное дело по статье «Убийство». Свою проверку начала и прокуратура.

- Близ водоема имелся информационный аншлаг о запрете купания. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информированию населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU