Почему родители в Чувашии до сих пор не получили «детские» и когда же ждать перечисления денег?

17 Июль 2020 2020-07-17T16:09:54+03:00

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В конце марта Президент РФ издал указ, согласно которому семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получили право на дополнительную государственную поддержку. С 1 января 2020 года для таких семей установлена ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты в этом году равен половине величины «детского» прожиточного минимума в Чувашии - это 4770,50 рубля. А оформить ее можно, подав всего одно типовое заявление (это можно сделать в том числе на портале госуслуг) - остальные документы и сведения запрашиваются самим отделом социальной защиты населения в порядке межведомственного взаимодействия.

Мера поддержки новая, беспрецедентная и по охвату семей, имеющих на нее право, и по способу оформления. И все бы хорошо, если бы не задержка выплат. Деньги, которые должны были поступить за первую половину года еще в июне, получили не все семьи. Так, на сегодняшний день из 44,1 тысячи поступивших заявлений рассмотрено 24 тысячи (это 54,4%). А выплата назначена на 16,7 тысячи детей, тогда как право на нее имеют 37,7 тысячи.

В чем же дело? 10 июля на брифинге, посвященном острой ситуации, на вопросы граждан ответили представители Министерства труда и социальной защиты Чувашии.

- Приносим свои извинения за ожидание, - заявил начальник отдела социальных выплат Минтруда Чувашии Алексей Григорьев. - Нам понятно недовольство граждан. Министерство труда Чувашии пытается решить указанные проблемы, в частности проводилась встреча с руководством МВД, ведется работа с приставами, Отделением Пенсионного фонда, налоговыми органами. Работа отделов социальной защиты ведется на пределе возможностей. Хочу отметить, что в ближайшие 10 дней мы наметили решить проблему. Все поступившие заявления будут рассмотрены и выплаты осуществлены в полном объеме.

По словам Ларисы Ивановны Гайдаш, директора Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, проблема несвоевременных выплат коренится в том, что очень большое количество заявлений поступает с некорректными и неполными данными. (например, отсутствие сведений о других членах семьи). Бывает, что граждане неправильно указывают лицевые счета, и тогда деньги, уже ушедшие на выплату, возвращаются в ведомство.

Есть и отказы в предоставлении услуги. Одна из самых распространенных причин - это превышение среднедушевого дохода семьи.

По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашии, в июне семьи получили выплаты с перерасчетом с 1 января 2020 года. За 6 месяцев это составило 28,6 тысячи рублей на каждого ребенка. Те, кто увидит выплаты только в июле, получат их сразу за 7 месяцев - это 33,3 тысячи рублей.

Напомним, условия предоставления выплаты - доход на каждого члена семьи в среднем не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Чувашии за II квартал 2019 года – это 9 538 рублей. Сведения о доходах учтут за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам до подачи заявления. Например, при подаче заявления в июле сведения о доходах будут учитываться с января по декабрь 2019 года.