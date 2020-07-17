В Татарстане из озера Багшай очевидцы вытащили утопленника

17 Июль 2020 2020-07-17T15:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 17 июля по системе «Глонасс-112» в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Муслюмово очевидцы вытащили из озера Багшай утопленника.

На место происшествия тут же прибыла опергруппа Муслюмовского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и бригада «скорой». Личность погибшего мужчины все еще устанавливается.

- Место, где произошла трагедия, не оборудовано и не предназначено для купания. Аншлаги о запрете купания установлены. Обстоятельства происшествия - не соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU