2020-07-17T15:47:05+03:00
Происшествия

В Татарстане из озера Багшай очевидцы вытащили утопленника

Личность погибшего мужчины устанавливается
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Днем 17 июля по системе «Глонасс-112» в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Муслюмово очевидцы вытащили из озера Багшай утопленника.

На место происшествия тут же прибыла опергруппа Муслюмовского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и бригада «скорой». Личность погибшего мужчины все еще устанавливается.

- Место, где произошла трагедия, не оборудовано и не предназначено для купания. Аншлаги о запрете купания установлены. Обстоятельства происшествия - не соблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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