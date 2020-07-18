В Татарстане заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба

18 Июль 2020 2020-07-17T18:31:51+03:00

Там также могут помочь в организации перевозки усопшего на катафалке, копке могилы, а также бесплатной помощи в получении свидетельства о смерти в органах ЗАГС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она поможет верующим, которые внезапно столкнулись со смертью близких, теряются и нуждаются в срочной организационной поддержке

Изменить размер текста: A A

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана заработала круглосуточная ритуальная служба. Она поможет верующим, которые внезапно столкнулись со смертью близких, теряются и нуждаются в срочной организационной поддержке.

- Специалисты консультируют население в круглосуточном режиме, координируют казанских имамов по вопросам погребения и омывания покойников, организуют дженаза в полном соответствии с ханафитским мазхабом, - сообщают в ДУМ Татарстана.

Интересно, что наравне с этим при местном муфтияте создан собственный цех для производства саванов, досок для могильной ниши и деревянных обелисков, а также наборов для погребения. В последний, к слову, также входит и специальная справочная литература об обрядах и правилах омывания тела покойного и посещения могил.

Кроме того, круглосуточная мусульманская ритуальная служба ДКМ Татарстана может помочь в организации перевозки усопшего на катафалке, копке могилы, а также бесплатной помощи в получении свидетельства о смерти в органах ЗАГС.

Телефон круглосуточной службы: 8(843) 203-57-07.

ИСТОЧНИК KP.RU