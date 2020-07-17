2020-07-17T14:31:12+03:00
Общество

Крестного хода 2020 в честь дня Казанской иконы Богородицы в столице Татарстана не будет

От него пришлось отказаться из-за риска распространения коронавируса
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта tatmitropolia.ruФото: с сайта tatmitropolia.ru
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В столице Татарстана из-за риска распространения коронавируса решили отказаться от крестного хода в честь дня Казанской иконы Богородицы 2020.

Вместо этого 20 и 21 июля пройдут богослужения в Казанско-Богородицком мужском монастыре. Их возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Так на центральной площади перед собором Казанской иконы Божией Матери будут совершены всенощное бдение (начало в 17.00 20 июля) и Божественная литургия (начало в 9.00 21 июля).

- Текущий год внес большие коррективы в наш церковный календарь. Мы пережили трудное время Великого поста, Святой Пасхи, когда не могли открыть храмы для общей молитвы из-за опасности распространения эпидемии. Многие смущались, говорили, что это обман. К великому сожалению, реальность показала, как тяжело переносят болезнь люди, заразившиеся коронавирусом. Еще более печально, что были случаи смертей. Переболели и наши священники, - комментирует принятое решение митрополит Феофан. – Нам придется ограничиться торжественными богослужениями на месте обретения образа — благо, что к настоящему времени собор благоустроен. Сейчас прорабатывается вопрос о проведении богослужений на площади перед собором. Наша общая молитва должна стать особой «антиковидной» вакциной, которая внесёт вклад в борьбу с коварной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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