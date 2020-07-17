В Татарстане задержали мужчину с пистолетом, подозреваемого в ограблении девочки-подростка
В этот четверг в одном из сел Альметьевского района Татарстана в местный магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил стоящую за прилавком 14-летнюю подростка отдать из кассы 1,6 тысячи рублей. Получив деньги, грабитель поспешил скрыться.
Было установлено, что в тот день школьницу за прилавком оставил ее отец, который ненадолго отлучился. Правоохранители довольно быстро вышли на след подозреваемого в налете на магазин. Им оказался 32-летний местный житель. У мужчины в машине были найдены и изъяты маска и пневматический пистолет
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Есть основание полагать, что это не единственное нападение, совершенное подозреваемым. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU