В Татарстане задержали мужчину с пистолетом, подозреваемого в ограблении девочки-подростка

17 Июль 2020 2020-07-17T14:21:13+03:00

Преступление произошло, когда отец ребенка оставил его за прилавком магазина, а сам отлучился

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В этот четверг в одном из сел Альметьевского района Татарстана в местный магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил стоящую за прилавком 14-летнюю подростка отдать из кассы 1,6 тысячи рублей. Получив деньги, грабитель поспешил скрыться.

Было установлено, что в тот день школьницу за прилавком оставил ее отец, который ненадолго отлучился. Правоохранители довольно быстро вышли на след подозреваемого в налете на магазин. Им оказался 32-летний местный житель. У мужчины в машине были найдены и изъяты маска и пневматический пистолет

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Есть основание полагать, что это не единственное нападение, совершенное подозреваемым. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU