2020-07-17T14:21:13+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали мужчину с пистолетом, подозреваемого в ограблении девочки-подростка

Преступление произошло, когда отец ребенка оставил его за прилавком магазина, а сам отлучился
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
У задержанного в машине нашли маску и пневматический пистолет.У задержанного в машине нашли маску и пневматический пистолет.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В этот четверг в одном из сел Альметьевского района Татарстана в местный магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил стоящую за прилавком 14-летнюю подростка отдать из кассы 1,6 тысячи рублей. Получив деньги, грабитель поспешил скрыться.

Было установлено, что в тот день школьницу за прилавком оставил ее отец, который ненадолго отлучился. Правоохранители довольно быстро вышли на след подозреваемого в налете на магазин. Им оказался 32-летний местный житель. У мужчины в машине были найдены и изъяты маска и пневматический пистолет

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Есть основание полагать, что это не единственное нападение, совершенное подозреваемым. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл иномарка вылетала с дороги в кювет и перевернулась - водитель скончался на месте
Почему родители в Чувашии до сих пор не получили «детские» и когда же ждать перечисления денег?
Жительница Татарстана отдала более 100 тысяч долларов США за автомобиль "Тесла", но так его и не дождалась
В Татарстане из озера Багшай очевидцы вытащили утопленника
Роспотребнадзор в Татарстане начал проверку торговых центров, которым разрешили работать
Выборы президента Татарстана 2020: голосование может стать многодневным
ВТБ запустил фабрику роботов
Крестного хода 2020 в честь дня Казанской иконы Богородицы в столице Татарстана не будет
Для строительства платной автотрассы Москва-Казань могут выпустить “народные” облигации
В Татарстане задержали мужчину с пистолетом, подозреваемого в ограблении девочки-подростка
Коронавирус в Ульяновской области 17 июля 2020 года: скончались еще трое зараженных
По факту исчезновения двух подростков около плотины в Буинском районе возбудили уголовное дело
Молодежный центр горного туризма в казанском поселке Юдино откроется в конце августа 2020 года
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова
В Казани на пожаре в поселке Нагорный погиб человек
В Набережных Челнах может появиться молочное производство
Коронавирус в Татарстане 17 июля 2020 года: скончался еще один зараженный пациент
В Чебоксарах полным ходом идет строительство двух новых детсадов
Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности