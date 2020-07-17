По факту исчезновения двух подростков около плотины в Буинском районе возбудили уголовное дело

Фото: МЧС Татарстана

Днем 17 июля водолазам удалось обнаружить тело одного из пропавших подростков (15-летнего) на плотине около деревни Ахмаметьево Буинского района Татарстана. Его нашли в 16 метрах от берега на глубине 5 метров. Погибшего мальчика доставили на сушу и передали сотрудникам правоохранительных органов. Сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, подростки в возрасте 17-ти и 15-ти лет, проживающие в деревне Маматкозино, пропали 16 июля. По предварительным данным, они уехали на мотоцикле к плотине, чтобы искупаться. Через полчаса они так и не вернулись домой. Мать одного из мальчиков пошла их искать, но нашла только вещи подростков на берегу, а также тот самый мотоцикл.

- Несмотря на то, что обстоятельства указывают на признаки утопления, рассматриваются различные версии произошедшего. Поэтому по факту исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование продолжается.

Поиск второго подростка продолжается. Спасатели уже обследовали методом траления 10 000 квадратных метров, идет визуальный осмотр с мотолодки. Была обследована акватория на площади 24 000 квадратных метров. Принято решение начать слив воды, угрозы затопления населенных пунктов нет.

Тем временем по факту пропажи подростков свою проверку начала прокуратура.

- Близ водоема имелся информационный аншлаг о запрете купания. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых органами местного самоуправления и уполномоченными государственными органами мер по профилактике и предупреждению происшествий с участием людей на водоемах, информированию населения о правилах поведения в акваториях водных объектов. Также будет дана оценка действиям родителей, оставившим несовершеннолетних без надлежащего присмотра, - сообщили в прокуратуре Татарстана.