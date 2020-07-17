Молодежный центр горного туризма в казанском поселке Юдино откроется в конце августа 2020 года

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Сейчас в казанском поселке Юдино полным ходом идет ремонт старого здания местной пекарни (1993 года постройки) по адресу: ул.Революционная, 29. Там расположится первый для города Молодежный центр горного туризма.

Работы по его созданию начались в марте 2020 года. По итогу в строении площадью в 1 700 квадратных метров расположится ниндзя-трасса, скалодром, а также зоны для горного туризма, бокса, тир, универсальный зал для занятий танцами, зал для проведения мероприятий и коворкинг.

Охват посещающих Центр на постоянной основе ежемесячно составит около 350 человек в возрасте от 14 до 40 лет. Свои двери он должен открыть уже в конце августа 2020 года. В здании все работы уже выполнены на 85%.

К слову у нового Центра до сих пор нет названия. Пока рассматриваются варианты. Среди последних «Вертикаль», «Юлдаш», «Биек», «Югары» и «Нокта».