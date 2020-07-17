Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням

17 Июль 2020 2020-07-17T15:56:25+03:00

Вместе с тем им нельзя будет шуметь и до 10.00 в выходные и праздничные дни

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В Ульяновской области решили изменить региональный “Закон о тишине". Ранее на этот вопрос во время очередного совещания обратил внимание глава региона Сергей Морозов. После на сайте правительства был проведен опрос о необходимости такой меры.

В голосовании приняли участие более 1,1 тысячи человек. Большинство из них (31%) согласились с необходимостью увеличения периода тишины в вечернее время с понедельника по пятницу, а также утром в субботу и воскресенье.

Так, жителям области могут запретить шуметь после 22.00 по будням и раньше 10.00 - по выходным и праздничным дням. Напомним, сейчас шуметь по будням можно до 23.00, а по выходным - с 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU