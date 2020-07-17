2020-07-17T12:39:28+03:00
Происшествия

В Казани на пожаре в поселке Нагорный погиб человек

Еще один пострадал
Олег ЛУГОВОЙ
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Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В этот четверг, 16 июля, в 20.37 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в поселке Нагорный. Там по адресу улица Скороходная, 23 загорелся дом, в котором проживало две семьи.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли отстоять одну квартиру, вторая же часть здания к этому моменту обгорела и там произошло обрушение кровли. В итоге огонь удалось потушить менее чем за час с момента поступления сообщения. В результате этого пожара один человек погиб и еще один пострадал.

- Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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