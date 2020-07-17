2020-07-17T15:18:41+03:00
Экономика

Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом

Расходы республики превысили ее доходы на 16 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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По образовавшемуся дефициту Татарстан обошли лишь Московская область и Москва.По образовавшемуся дефициту Татарстан обошли лишь Московская область и Москва.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Пандемия коронавируса не могла не сказаться на экономике России. Так, у четверти ее регионов по итогам января - мая 2020 года образовался дефицит. В их числе и Татарстан, где расходы превысили доходы на 16 миллиардов рублей, сообщает Forbes.

По образовавшемуся дефициту республику обошли лишь Московская область (25 миллиардов рублей) и Москва (83 миллиарда рублей). Сразу после Татарстана в списке идут Свердловская и Архангельская область (7 и 3 миллиарда рублей соответственно).

По мнению экспертов, дефицит бюджета в Татарстане образовался не столько от самого коронавируса, сколько от падения цен на нефть и необходимости в этих условиях выполнять майские указы президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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