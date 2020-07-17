График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года

17 Июль 2020 2020-07-17T15:49:20+03:00

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Стало известно, что очередной этап гидравлических испытаний в Набережных Челнах начнется 21 июля. Вплоть до 3 августа в ряде домов не будет горячей воды, предупреждает администрация города.

Так, отключение коснется объектов 1 - 6, 8 и 11, 15 - 19 и 28 - 31 комплексов. Кроме того, горячей воды не будет в жилых домах № 7/21, 7/23, 14/05 (бл. А, Б, В, Г), 14/07, 14/08, 14/08А, 14/09, 14/10, 20/01, 40/03, 41/05, 41/06, 41/07, 41/07а, 41/08, 41/09, 41/10, 41/11,4 5/01, 45/02, 45/07, 45/08 (1 ввод), 47/03, 47/04, 47/05, 47/06, 47/10, 47/11, 47/13, 47/15, 53/21Г, 53/26, 53/27А, Б, В, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, 54/14, 54/24а, 56/02, 56/02а, 56/24Б, 56/24А-2 и 56/07. Кроме того, воды не будет в объектах 21 комплекса (кроме 21/18, 21/7Б), объектах 43 комплекса (кроме 43/15, 43/18), политехническом колледже (56/01), педагогическом колледже (56/04) и детском саду по адресу 45/11.

ИСТОЧНИК KP.RU