17 Июль 2020 2020-07-17T12:32:53+03:00

Что это за производитель - не ясно, но известно, что его продукция уже сейчас представлена на полках крупных магазинов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Набережных Челнах может появиться молочное производство. Сейчас инвестор рассматривает татарстанский автоград в качестве территории для своего проекта. Что это за производитель, пока не ясно, но известно, что его продукция уже сейчас представлена на полках крупных магазинов ,в том числе и Татарстана.

- Уже подыскали земельные участки для производства – это порядка 6 га, которые располагаются в городе. Все условия там есть, непосредственная близость с федеральной трассой М-7, что обеспечивает более грамотную логистику и расположение к человеческому капиталу. Надеемся, что этот высококачественный производитель появится в нашем городе, - заметил замруководителя Исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU