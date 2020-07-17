В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Сегодня, 17 июля, на улице Асламаса в Чебоксарах произошла авария. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Чтобы избежать наезда на него, водитель автомобиля “Шевроле” резко свернул, врезался в ограждение и опрокинулся.

На место вместе с автоинспекторами оперативно выехали "скорая" и спасатели.

В салоне иномарки находилось четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Помощь медиков понадобилась одной пассажирке. С места произошедшего она была госпитализирована, сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.