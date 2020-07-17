2020-07-17T13:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области 17 июля 2020 года: скончались еще трое зараженных

С начала пандемии в регионе заразились 7 596 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay,comФото: pixabay,com
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За минувшие сутки в Ульяновской области были зафиксированы еще три смерти зараженных коронавирусом. Об этом утром в пятницу, 17 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Минздрав области ситуацию пока не комментирует. Также и глава региона Сергей Морозов уже несколько недель не рассказывает о происходящем на своих страницах в социальных сетях так, как делал это раньше.

Тем временем в области с начала пандемии уже выявили 7 596 случаев коронавируса. На данный момент 4 835 зараженных выздоровели, 59 - скончались. Сейчас под меднаблюдением находятся 3 943 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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