Коронавирус в Татарстане 17 июля 2020 года: скончался еще один зараженный пациент

17 Июль 2020 2020-07-17T11:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что из-за коронавируса в Татарстане скончался еще один человек. Им стал 59-летний житель Казани, который 11 июля был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 7. Помимо COVID-19 у мужчины была диагностирована внебольничная двухсторонняя пневмония средней тяжести.

- 14 июля состояние пациента резко ухудшилось, переведен в отделение реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. 15 июля произошла остановка сердечной деятельности. Начатые реанимационные мероприятия не увенчались успехом, констатирована смерть, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Заметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 5 157 случаев COVID-19. По данным регионального штаба, к этому моменту выздоровели 4 017 человек, скончались 27. В то же время у федерального штаба другие цифры: 4 073 выздоровевших и 18 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU