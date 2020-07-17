2020-07-17T11:00:29+03:00
Общество

В Чебоксарах полным ходом идет строительство двух новых детсадов

Всего в 2020 году в столице Чувашии хотят приступить к возведению шести новых дошкольных учреждений
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: gcheb.cap.ruФото: gcheb.cap.ru
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Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков посетил стройки двух новых детсадов, которые возводятся в городе в рамках нацпроекта «Демография».

Первый из них появится в микрорайоне Радужный. Это будет трехэтажное здание, рассчитанное на 250 воспитанников. Для детей здесь оборудуют бассейн, а также отдельные залы для занятий музыкой и физкультурой, создадут и помещения для занятий в кружках. Будут работать в детсаду и два пассажирских лифта.

Вот только, как узнал Ладыков, строительство здесь идет с отставанием от графика на две недели. Сити-менеджер поручил нарастить темпы и вскоре приступить уже к забивке свай. Дошкольное учреждение должны достроить к 30 июня 2021 года.

Второй новый детсад, который сейчас строится в Чебоксарах, расположится в микрорайоне «Солнечный-4». Это будет двухэтажное здание. В нем в итоге можно будет разместить 110 детей. К возведению здания приступили два месяца назад. Сейчас там завершаются земляные работы и устройство песчаных полов цокольного этажа. Если подрядчик не будет отставать от графика, то этот детсад можно уже сдать в декабре 2020 года.

- Будем оказывать всестороннее содействие в решении текущих вопросов, - отметил на данной стройплощадке Алексей Ладыков и поручил подготовить ежедневный график работ.

Всего, по словам главы администрации Чебоксар, в 2020 году в городе должно начаться строительство еще четырех новых детсадов - в микрорайонах Благовещенский, Университет, Альгешево и 14-м микрорайоне. Сдать их планируют в 2021 году. Это позволит обеспечить местами в дошкольных учреждениях еще 760 детей.

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