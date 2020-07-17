В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека

17 Июль 2020 2020-07-17T15:22:40+03:00

Известно, что пострадавший водитель мотроллера права управления им не имеет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария произошла у дома №22 на проспекте Маршала Устинова

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В четверг, 16 июля, в Ульяновске столкнулись автомобиль “Ваз 2112” и мотороллер “Сузуки Скайфей 400”. Авария произошла в 22.00 у дома №22 на проспекте Марашала Устинова в Заволжском районе города.

По предварительным данным, 35-летний водитель легковушки врезался в мотороллер, когда перестраивался влево. К слову, 26-летний мужчина за рулем “Сузуки” права управления не имеет.

В результате ДТП пострадали водитель мотороллера и его 28-летний пассажир. С места произошедшего они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU