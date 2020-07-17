2020-07-17T15:51:18+03:00
Происшествия

В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу

Пострадавшая находится за рулем всего один год
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
Изменить размер текста:

В четверг, 16 июля, у дома №5 на улице Подгорная в Сенгилеевском районе прямо на проезжей части опрокинулся автомобиль “Шевроле Нива”. По предварительным данным автоинспекторов, 56-летняя женщина-водитель с однолетним стажем вождения внедорожника нарушила расположение транспортного средства на дороге. С места аварии она была госпитализирована.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. В 26 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся
Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням
В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок
В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу
График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года
В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка
В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека
Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
В Марий Эл иномарка вылетала с дороги в кювет и перевернулась - водитель скончался на месте
Почему родители в Чувашии до сих пор не получили «детские» и когда же ждать перечисления денег?
Жительница Татарстана отдала более 100 тысяч долларов США за автомобиль "Тесла", но так его и не дождалась
В Татарстане из озера Багшай очевидцы вытащили утопленника
Роспотребнадзор в Татарстане начал проверку торговых центров, которым разрешили работать
Выборы президента Татарстана 2020: голосование может стать многодневным
ВТБ запустил фабрику роботов
Крестного хода 2020 в честь дня Казанской иконы Богородицы в столице Татарстана не будет
Для строительства платной автотрассы Москва-Казань могут выпустить “народные” облигации
В Татарстане задержали мужчину с пистолетом, подозреваемого в ограблении девочки-подростка
Коронавирус в Ульяновской области 17 июля 2020 года: скончались еще трое зараженных
По факту исчезновения двух подростков около плотины в Буинском районе возбудили уголовное дело
Молодежный центр горного туризма в казанском поселке Юдино откроется в конце августа 2020 года
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова
В Казани на пожаре в поселке Нагорный погиб человек
В Набережных Челнах может появиться молочное производство
Коронавирус в Татарстане 17 июля 2020 года: скончался еще один зараженный пациент
В Чебоксарах полным ходом идет строительство двух новых детсадов
Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности