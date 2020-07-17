В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу

17 Июль 2020 2020-07-17T15:51:18+03:00

Пострадавшая находится за рулем всего один год

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В четверг, 16 июля, у дома №5 на улице Подгорная в Сенгилеевском районе прямо на проезжей части опрокинулся автомобиль “Шевроле Нива”. По предварительным данным автоинспекторов, 56-летняя женщина-водитель с однолетним стажем вождения внедорожника нарушила расположение транспортного средства на дороге. С места аварии она была госпитализирована.

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. В 26 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU