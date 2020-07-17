2020-07-17T15:54:12+03:00
Общество

В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок

Объяснение, что средства индивидуальной защиты продавали за 70 рублей из-за технического сбоя, антионопольщиков не устроила
Алина ГАБДУЛИНА
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На первый запрос УФАС аптека заявила, что продавала маски за 24,4 рубля.На первый запрос УФАС аптека заявила, что продавала маски за 24,4 рубля.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Житель Чебоксар пожаловался в антимонопольную службу на слишком уж дорогие средства индивидуальной защиты в аптеке ООО “Июнь” на улице Хузангая. По словам мужчины, он купил там медицинские маски по 70 рублей за штуку.

Антимонопольщики запросили объяснения у аптеки, и получили документы, в которых говорилось, что маски стоили всего 24,4 рубля. На повторный запрос в учреждении ответили, что продали покупателю маски за 70 рублей из-за технического сбоя.

- Так как в ответе на первый запрос антимонопольщиков аптека о техническом сбое не сообщала, УФАС завело административное дело по факту предоставления недостоверных сведений. Аптеку оштрафовали на 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФАС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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