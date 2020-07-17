В Марий Эл иномарка вылетала с дороги в кювет и перевернулась - водитель скончался на месте

17 Июль 2020 2020-07-17T15:10:06+03:00

Его пассажир выжил и был госпитализирован

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В четверг, 17 июля на 39 километре автодороги «Объездная г. Йошкар-Олы» Медведевского района произошла смертельная авария. Около 23 часов автомобиль Honda съехал в кювет, а после опрокинулся. По предварительным данным, его 44-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением авто.

Водитель скончался на месте происшествия до приезда “скорой”. Помощь медиков понадобилась его 44-летнему пассажиру. Пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU