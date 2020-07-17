В Марий Эл иномарка вылетала с дороги в кювет и перевернулась - водитель скончался на месте
В четверг, 17 июля на 39 километре автодороги «Объездная г. Йошкар-Олы» Медведевского района произошла смертельная авария. Около 23 часов автомобиль Honda съехал в кювет, а после опрокинулся. По предварительным данным, его 44-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением авто.
Водитель скончался на месте происшествия до приезда “скорой”. Помощь медиков понадобилась его 44-летнему пассажиру. Пострадавшего мужчину госпитализировали, сообщают в пресс-службе УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»