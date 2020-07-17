В Марий Эл пенсионер за рулем легковушки сбил 9-летнюю девочку

17 Июль 2020 2020-07-17T10:08:28+03:00

С места ДТП пешеход была госпитализирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария произошла на улице Ленина в Волжске

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В четверг, 16 июля, на улице Ленина в Волжске произошла авария. Около 18 часов автомобиль ВАЗ-2114 сбил 9-летнюю девочку. По предварительным данным автоинспекторов, ребенок переходила дорогу по “зебре”.

В результате ДТП пешеход была госпитализирована в больницу. Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 72-летний местный житель.

- За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 230 нарушений, задержано 7 водителей в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU