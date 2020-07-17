2020-07-17T09:13:37+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал 83-летний пенсионер

Дмитрий Тулаев ушел из дома еще 13 июля, но обратно не вернулся до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии идут активные поиски 83-летнего Дмитрия Тулаева из села Октябрьское Порецкого района. Мужчина ушел из дома 13 июля, но обратно не вернулся до сих пор.

Известно, что Дмитрий Никифорович ростом около 167 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем был черный пиджак, черная футболка с серо-желтыми полосами, черные трико, черные галоши и коричневая панама.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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