В Казани состоится первый Всероссийский фестиваль доноров “Пульсация”
15 августа на Кремлевской Набережной в Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения “Пульсация”. Он объединит в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!
Поучаствовать в мероприятии может любой желающий от 14 до 40 лет.
Конкурс пройдет в три этапа и будет разделен на два направления - музыка и хореография. На первом этапе - заочном - участникам нужно заполнить анкету и отправить видео своего выступления до 20 июля. На втором - очном - десятка лучший участников в каждом направлении снимут еще одно видео, которое пойдет на онлайн-голосование. На третьем - заключительном - будут объявлены победители фестиваля в каждом из направлений.
Победители получат дипломы и приятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU