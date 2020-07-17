2020-07-17T08:21:01+03:00
Общество

В Казани состоится первый Всероссийский фестиваль доноров “Пульсация”

Поучаствовать в нем может любой желающий 14 до 40 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фестиваль объединит в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!Фестиваль объединит в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!
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15 августа на Кремлевской Набережной в Казани состоится первый Всероссийский фестиваль донорского движения “Пульсация”. Он объединит в себе просветительскую кампанию о донорстве крови, фестиваль и конкурс «Pulse-art» для тех, кому есть, что сказать городу своим творчеством!

Поучаствовать в мероприятии может любой желающий от 14 до 40 лет.

Конкурс пройдет в три этапа и будет разделен на два направления - музыка и хореография. На первом этапе - заочном - участникам нужно заполнить анкету и отправить видео своего выступления до 20 июля. На втором - очном - десятка лучший участников в каждом направлении снимут еще одно видео, которое пойдет на онлайн-голосование. На третьем - заключительном - будут объявлены победители фестиваля в каждом из направлений.

Победители получат дипломы и приятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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