В Татарстане ищут двух подростков, которые пропали около плотины

17 Июль 2020 2020-07-16T19:09:09+03:00

На берегу остались только их вещи [фото]

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Днем в четверг, 16 июля, в деревне Ахмаметьево Буинского района двое подростков возрасте 17-ти и 15-ти лет отправились к местной плотине. Когда они не вернулись, то их мать начала поиски. Женщина только нашли вещи ребят, которые они оставили на берегу.

Фото: МЧС Татарстана

- В поисках подростков задействованы спасатели, медики и полицейские, - сообщили в МЧС Татарстана.

Стоит отметить, что на берегу плотины установлен аншлаг с надписью: «Купаться запрещено!».

ИСТОЧНИК KP.RU