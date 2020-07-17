2020-07-16T17:58:12+03:00
Общество

С 1 августа 2020 года в Татарстане подорожание газа для населения не превысит 3%

Сейчас за кубометр голубого топлива нужно платить 5,72 рубля
Олег ЛУГОВОЙ
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Госкомитет Татарстана по тарифам определился с очередным подорожанием голубого топлива.Госкомитет Татарстана по тарифам определился с очередным подорожанием голубого топлива.Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
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В Госкомитете Татарстана по тарифам определились с очередным подорожанием газа для населения. Так, с 1 августа 2020 года рост цены на него не превысит 3%. То есть вместо 5,72 рублей за кубометр голубого топлива придется платить 5,89 рублей – подорожание ровно на 17 копеек.

Напомним, что с 1 июля в республике традиционно произошел рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Максимальный индекс роста составил 4,2%.

Так, например, электроэнергия подорожала на 3,7%, и ее цена составила 3,69 рублей\кВтч с учетом НДС. При этом для жителей городов, а также сел, в домах с электроплитами и электроотопительными приборами тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7.

За кубометр же питьевой воды с учетом НДС жители Татарстана теперь платят 24,45 рублей. Здесь рост тарифа составил 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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