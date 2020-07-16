2020-07-16T17:04:01+03:00
Экономика

ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов

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ВТБ совместно с Московской биржей запустили второй сезон курса начинающего инвестора, который посвящен биржевым инструментам, организации торговли и различным стратегиям на фондовом рынке.

Курс состоит из трех заданий – «инвестор», «аналитик» и «трейдер». В первом задании участникам предлагается пройти квиз на знание доступных инструментов, льгот и возможностей для частных инвесторов. Этап «аналитик» познакомит участников с двумя разнонаправленными биржевыми стратегиями – быками и медведями.

На этапе «трейдер» можно познакомиться с еще одной стратегией работы на фондовом рынке – приобретение дивидендных акций. Приглашенный эксперт – Лариса Морозова, известный дивидендный трейдер, предложит участникам курса составить оптимальный портфель из акций, дивидендная доходность по которым превышает ставки по банковским депозитам.

- На сегодня на Московской бирже зафиксировано свыше 5,3 млн частных инвесторов. Стремительно увеличивается и количество акционеров ВТБ: по состоянию на июнь акции ВТБ есть в портфелях у 273 тысяч акционеров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. «Курс начинающего инвестора» – это отличная возможность для новичков фондового рынка лучше ориентироваться в разнообразии доступных для инвестирования инструментов. Такой формат показал свою эффективность: первый сезон, посвященный корпоративному праву, успешно прошли более 10 тысяч пользователей, – отметил руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

Пройти курс можно по ссылке.

ВТБ сегодня активно развивает собственное инвестиционное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Оно позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и заменяет профессиональный торговый терминал. С помощью приложения просто и в один клик можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 10000 инструментов, совершать OTC сделки, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов.

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