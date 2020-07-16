Стали известны первые результаты ЕГЭ-2020 в Татарстане

16 Июль 2020 2020-07-16T16:54:15+03:00

Речь идет об экзаменах по географии, литературе и информатике и ИКТ

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В Татарстане выпускники школ 3 июля сдавали ЕГЭ-2020 по географии, литературе и информатике и ИКТ. Спустя время стали известны итоги этих экзаменов.

Так, в республике из 189 ребят, сдававших географию, 43 набрали 80 и более баллов, а 3 выпускников сдали этот предмет на 100 баллов. Остальные смогли преодолеть минимальный порог в 37 баллов.

Литературу в Татарстане сдавали 879 выпускников. Среди них, по предварительной информации, 29 ребят смогли набрать 100 баллов. В свою очередь 240 выпускников получили по 80 и более баллов. Правда, шестеро так и не смогли преодолеть минимальный порог в 32 балла.

Информатику и ИКТ в этот раз сдавали 1 938 татарстанских ребят. Из них 35 получили по 100 баллов, 550 набрали 80 и более баллов. Правда, 113 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог в 40 баллов.

- Следует отметить, что общее количество стобалльников среди татарстанских выпускников в сравнении с прошлым годом увеличилось, - подсчитали в Минобрнауки Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU