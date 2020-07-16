2020-07-16T16:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничения из-за коронавируса в Ульяновской области продлили до 1 августа 2020 года

Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Морозов
Олег ЛУГОВОЙ
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Тем не менее в ряде летних лагерей в тестовом режиме разрешили заезд детей.Тем не менее в ряде летних лагерей в тестовом режиме разрешили заезд детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Все ограничения, введенные в Ульяновской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 августа 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Морозов.

- Муниципалитеты, где складывается неудовлетворительная ситуация по заболеваемости, взяты на наш особый контроль. Для этих территорий будет выработан комплекс дополнительных мер по стабилизации ситуации, - подчеркнул глава области.

Итак, в регионе по-прежнему будет действовать перчаточно-масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить в магазинах, на работе, в общественных местах, такси и общественном транспорте. Не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции – не менее 1,5 метров.

Запрещается также работа и точек общепита, за исключением летних веранд (в каждом населенном пункте вопрос решается отдельно с местными властями – Ред.). Продлена и работа дежурных групп (не более 12 воспитанников) в детсадах.

С оглядкой на санитарно-эпидемиологическую обстановку ближе к 1 августа 2020 года правительство Ульяновской области вернется к вопросу разрешения проводить массовые мероприятия.

Пока же Минобрнауки региона дается возможность провести в тестовом режиме работу летних детских лагерей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Если смена пройдет без происшествий, то разрешат заезд детей и в ряд других летних лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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